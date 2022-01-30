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Российская биатлонистка описала пропуск Олимпиады фразой «мечта остается мечтой»

Российская биатлонистка Васнецова о пропуске ОИ из-за COVID-19: мечта остается лишь мечтой
Валерия Васнецова

Валерия Васнецова. Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала пропуск Олимпийских игр в Китае. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», — так описала свои эмоции биатлонистка. Она также поблагодарила всех, кто был рядом с ней на протяжении всего пути.

Ранее 30 января стало известно, что Васнецова сдала в Пекине два положительных теста на COVID-19. При этом первые тесты, которые Васнецова сдавала по прилете, показывали отрицательный результат. В данный момент она находится на изоляции в карантинном отеле.

Союз биатлонистов России (СБР) и Олимпийский комитет России (ОКР) подали запрос в оргкомитет Игр на вынужденную замену в составе команды. Планируется, что в Китай вызовут Евгению Буртасову, которая является первой запасной.

27 января сообщалось, что Васнецову, а также Ирину Казакевич, старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса в Пекин. Их вылет отложили на сутки из-за проблем с документами, подтверждающими перенесенный коронавирус.

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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Российская биатлонистка описала пропуск Олимпиады фразой «мечта остается мечтой»
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