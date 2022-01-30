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Канада отозвала некоторых сотрудников посольства на Украине

Канада отзывает не задействованных в оперативной работе сотрудников посольства на Украине

Фото: Siegfried Grassegger / Globallookpress.com

Канада отозвала некоторых сотрудников своего посольства на Украине. Речь идет о дипломатах, не задействованных в оперативной работе, передает ТАСС со ссылкой на заявление канадского МИД.

«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [диппредставительства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине», — отметили в ведомстве, уточнив, что дипмиссия в Киеве продолжает работать.

Ранее 30 января глава Министерства обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра. Она не смогла сказать, с чем было связано решение о перемещении войск, поскольку важно сохранять конфиденциальность в этом вопросе.

24 января Государственный департамент США распорядился организовать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины. В качестве причины такого решения была указана «сохраняющаяся угроза военных действий со стороны России».

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Варвара Кошечкина
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