Глава Министерства обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра. Об этом сообщает Globe and Mail.

Ананд не смогла сказать, с чем было связано решение о перемещении войск. Она подчеркнула, что для нее важно сохранять конфиденциальность в этом вопросе.

«Российская агрессия на границе с Украиной и Белоруссией имеет место, и мы действуем соответственно. Наши войска, например, переместились к западу от Днепра, и мы будем продолжать принимать меры предосторожности необходимые для обеспечения безопасности наших вооруженных сил», — отметила Ананд.

25 января стало известно, что МИД Канады приказал семьям сотрудников посольства на Украине временно покинуть страну. 18 января МИД Канады также призвал граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа. До этого внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Канады воздержаться от посещения Украины.