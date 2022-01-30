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Канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра

Глава Министерства обороны Канады Анита Ананд заявила о перемещении войск на Украине

Фото: Blair Gable / Reuters

Глава Министерства обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра. Об этом сообщает Globe and Mail.

Ананд не смогла сказать, с чем было связано решение о перемещении войск. Она подчеркнула, что для нее важно сохранять конфиденциальность в этом вопросе.

«Российская агрессия на границе с Украиной и Белоруссией имеет место, и мы действуем соответственно. Наши войска, например, переместились к западу от Днепра, и мы будем продолжать принимать меры предосторожности необходимые для обеспечения безопасности наших вооруженных сил», — отметила Ананд.

25 января стало известно, что МИД Канады приказал семьям сотрудников посольства на Украине временно покинуть страну. 18 января МИД Канады также призвал граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа. До этого внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Канады воздержаться от посещения Украины.

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Евгений Шульгин
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