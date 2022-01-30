Канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра
Глава Министерства обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра. Об этом сообщает Globe and Mail.
Ананд не смогла сказать, с чем было связано решение о перемещении войск. Она подчеркнула, что для нее важно сохранять конфиденциальность в этом вопросе.
«Российская агрессия на границе с Украиной и Белоруссией имеет место, и мы действуем соответственно. Наши войска, например, переместились к западу от Днепра, и мы будем продолжать принимать меры предосторожности необходимые для обеспечения безопасности наших вооруженных сил», — отметила Ананд.
25 января стало известно, что МИД Канады приказал семьям сотрудников посольства на Украине временно покинуть страну. 18 января МИД Канады также призвал граждан страны покинуть регионы России, граничащие с Украиной, и отказаться от любых поездок в Ростовскую область и республики Северного Кавказа. До этого внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Канады воздержаться от посещения Украины.