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В Пентагоне заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной

Представитель Пентагона Джон Кирби: Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил о наращивании российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает Fox News.

«Он [президент России Владимир Путин] продолжает наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных», — заявил контр-адмирал Военно-морских сил США. Он добавил, что американская сторона все еще верит в мирное решение вопроса.

По словам Кирби, США дали России понять, какие экономические санкции ждут страну в случае войны с Украиной. Он также отметил, что Германия и Франция обеспокоены действиями России. Кирби назвал их сильными союзниками.

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Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что США начали поставку нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. В последние дни на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн. «Готовятся новые поставки. Мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — добавил Кирби.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

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Евгений Шульгин
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