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В Евросоюзе понадеялись на США и Катар при снижении поставок газа из России

Боррель: ЕС рассчитывает на США и Катар в случае сокращения поставок газа из России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) рассчитывает на США, Катар и Азербайджан в случае снижения поставок из России. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, Москва может рассмотреть такой шаг в случае провала переговоров по безопасности в Европе. Боррель отметил, что ЕС рассматривают все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество со своими партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по данному вопросу поставок, если Россия прекратит или сократит поставки.

В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам газа в Европу и никогда не давала повода усомниться в своей надежности.

Ранее Боррель заявил, что в рамках работы по сдерживанию России Евросоюз продвинулся в подготовке ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе. Раскрывая подробности новых санкций против Москвы, он указал, что в Европе также рассматривают меры экспортного контроля, которые будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций».

Марина Совина
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