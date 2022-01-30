Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников объяснил возникновение постковидного синдрома

Доктор Мясников объяснил, что у постковидного синдрома нет специфичного набора симптомов

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» объяснил, почему не все переболевшие COVID-19 страдают от постковидного синдрома.

Одна из зрительниц передачи спросила у специалиста, почему две ее подруги после перенесенного коронавируса чувствуют себя по-разному. Одна уже выздоровела и чувствует себя отлично, а другая несколько месяцев не может восстановить обоняние, испытывает постоянную слабость и страдает от проблем с памятью.

Врач объяснил, что не у всех людей возникают осложнения после перенесенной инфекции. К тому же, отметил Мясников, у так называемого постковидного синдрома не существует определенного набора признаков. По его словам, осложнения наблюдаются и после тяжелого гриппа, и любой другой сильной болезни. Коронавирус в этом смысле не является исключением.

«Так что не надо говорить, что именно ковид дает такое. Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения. Отсюда понятно кому. Если это именно тяжелая болезнь!» — подчеркнул врач, добавив, что здоровый, подвижный человек с сильным иммунитетом с меньшей вероятностью заболеет и получит постковидные осложнения. В группе риска, по его словам, находятся люди с хроническими болезнями.

Ранее Мясников назвал продукт, способный укрепить иммунитет при COVID-19. Он отметил, что самой надежной защитой во время пандемии новой коронавирусной инфекции является прививка. «Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — добавил доктор.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Санкции США против России назвали угрозой для мировой экономики
Появились подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве
Патрушев прокомментировал утверждения об угрозе Украине со стороны России
Россиянка побывала в Египте и назвала поджидающие туристов опасности на улицах
Москвичка купила элитные апартаменты за миллионы рублей для своих кукол Барби
Стул авторства известного австрийского художника продали за 1,6 миллиона рублей
Боец UFC придушил онлайн-тролля
В Новой Москве четыре человека отравились неизвестным веществом
В «Лацио» отреагировали на информацию об интересе к Миранчуку
США снова порекомендовали гражданам покинуть территорию Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter