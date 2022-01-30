Доктор Мясников объяснил возникновение постковидного синдрома

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» объяснил, почему не все переболевшие COVID-19 страдают от постковидного синдрома.

Одна из зрительниц передачи спросила у специалиста, почему две ее подруги после перенесенного коронавируса чувствуют себя по-разному. Одна уже выздоровела и чувствует себя отлично, а другая несколько месяцев не может восстановить обоняние, испытывает постоянную слабость и страдает от проблем с памятью.

Врач объяснил, что не у всех людей возникают осложнения после перенесенной инфекции. К тому же, отметил Мясников, у так называемого постковидного синдрома не существует определенного набора признаков. По его словам, осложнения наблюдаются и после тяжелого гриппа, и любой другой сильной болезни. Коронавирус в этом смысле не является исключением.

«Так что не надо говорить, что именно ковид дает такое. Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения. Отсюда понятно кому. Если это именно тяжелая болезнь!» — подчеркнул врач, добавив, что здоровый, подвижный человек с сильным иммунитетом с меньшей вероятностью заболеет и получит постковидные осложнения. В группе риска, по его словам, находятся люди с хроническими болезнями.

Ранее Мясников назвал продукт, способный укрепить иммунитет при COVID-19. Он отметил, что самой надежной защитой во время пандемии новой коронавирусной инфекции является прививка. «Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — добавил доктор.