Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при COVID-19

Врач Мясников заявил о полезных свойствах орехов для укрепления иммунитета при COVID-19

Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, способный укрепить иммунитет при COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, самой надежной защитой во время пандемии новой коронавирусной инфекции является прививка. «Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — добавил доктор.

Мясников пояснил, что существуют продукты, которые борются с воспалительными процессами в организме за счет снижения C-реактивного белка, и орехи находятся на первом месте по этому критерию.

Кроме того, употребление орехов поможет уменьшить количество «плохого» холестерина в организме, и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Александр Мясников назвал упражнения, снижающие риск развития остеопороза. По его словам, укрепить кости помогут упражнения с утяжелением.

Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Назван необычный симптом омикрона
Названа дата боя Нового Хабиба
В США назвали худший в мировой истории танк
Выстреливший в россиянина майор полиции оставил раненого возле больницы и уехал
Кличко пообещал взять автомат в руки и пойти воевать за Украину
Подделки люксовых брендов обнаружили в бутике в центре Москвы
На российской дороге в аварию попали 40 автомобилей
В России раскрыли выгоду США от военного конфликта в Европе
Доктор Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при COVID-19
Токаев заявил о захвате аэропорта Алма-Аты с целью прохода боевиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter