Доктор Мясников назвал продукт для укрепления иммунитета при COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, способный укрепить иммунитет при COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, самой надежной защитой во время пандемии новой коронавирусной инфекции является прививка. «Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — добавил доктор.

Мясников пояснил, что существуют продукты, которые борются с воспалительными процессами в организме за счет снижения C-реактивного белка, и орехи находятся на первом месте по этому критерию.

Кроме того, употребление орехов поможет уменьшить количество «плохого» холестерина в организме, и станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Александр Мясников назвал упражнения, снижающие риск развития остеопороза. По его словам, укрепить кости помогут упражнения с утяжелением.