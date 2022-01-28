Доктор Мясников назвал снижающие риск развития опасного заболевания упражнения

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал физические упражнения, снижающие риск развития остеопороза. По словам доктора, это заболевание особенно опасно для женщин. Выпуск доступен на YouTube.

При остеопорозе, также известном как потеря костной массы, кости теряют свою прочность. Существуют различные способы замедлить процесс разрушения костной ткани. Например, Мясников отметил упражнения с тяжестями. По его словам, они помогают укрепить кости.

Доктор добавил, что остеопороз в основном является женской болезнью. «Поэтому женщинам, помимо плавания, бега, растяжки, баланса и так далее, обязательно надо хотя бы с маленькими гантелями упражнения делать», — подытожил он.

Ранее Мясников предупредил, что боль в руке или отек может свидетельствовать о развитии рака. Поэтому он рекомендовал в первую очередь обращаться к врачу общей практики и ни в коем случае не выбирать самостоятельно, к какому именно специалисту записываться для лечения боли.