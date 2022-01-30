Россиянам назвали главные продукты для очищения организма

Эндокринолог, диетолог Алена Барредо назвала пять главных продуктов, которые помогут россиянам произвести очищение организма, в котором за зиму скопилось большое число шлаков и токсинов. По ее словам, негативные последствия проявляются во внешности, а также у человека ухудшается самочувствие, сообщает «Медик Форум».

Одним из детокс-продуктов является свекла. Она помогает в работе печени и активизирует выработку очищающих ферментов. Капуста также благотворно влияет на печень, помимо этого способствуя снижению холестерина в организме и выводу токсинов. У сельдерея, в свою очередь, имеется широкий минеральный состав. Продукт помогает усилить устойчивость организма к вредным добавкам и консервантам от другой пищи.

Авокадо содержит полезные жиры, антиоксиданты и клетчатку, защищая сосуды от образования в них холестериновых бляшек. Кроме того, оно помогает очистить кишечник. Наконец, завершающим продуктом в этом списке является кресс-салат. Он приводит к усилению выработки очищающих ферментов, ответственных за выведение токсинов и шлаков.

Ранее диетолог Серена Пун назвала ряд продуктов, которые могут ускорить старение мозга. Самыми вредными для мозга она назвала три продукта, вызывающих в организме воспаление. Ими являются добавленный сахар, переработанное мясо и рафинированные углеводы.