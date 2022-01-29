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Названы ускоряющие старение мозга три продукта

Диетолог Пун: сахар, рафинированные углеводы и переработанное мясо «убивают» мозг

Фото: Pexels.com

Ряд продуктов может ускорить старение мозга, считает диетолог Серена Пун (Serena Poon), пишет Eat This, Not That!.

Самыми вредными для мозга она назвала три продукта, вызывающих в организме воспаление. «Некоторые из основных виновников этого процесса, такие как добавленный сахар (сахара и сиропы, добавленные в продукты во время обработки или переработки — прим. "Ленты.ру"), переработанное мясо и рафинированные углеводы, широко распространены в стандартном рационе», — уточнила она. Эксперт объяснила, что употребление слишком большого количества сахара «убивает» память и увеличивает риск слабоумия. По ее словам, сахар сейчас можно найти почти везде: от напитков и десертов до заправок для салатов, замаскированных под «полезные».

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«Выбирайте несладкие варианты или попробуйте приготовить еду дома, чтобы контролировать потребление сахара», — посоветовала она. Вторым компонентом, от которого следует отказаться, диетолог считает рафинированные углеводы. Они содержатся в белом хлебе, выпечке и сухих завтраках. У таких углеводов нет питательной ценности, добавила она. Они изменяют функции в нескольких областях мозга. «Вместо этого выбирайте цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы, такие как бобовые и овощи», — уточнила Пун.

Кроме того, она призвала отказаться от полуфабрикатов, переработанного мяса, которые также ведут к слабоумию.

Ранее американские ученые заявили, что в каннабисе содержится соединение, которое способно защитить мозг от старения. Каннабинол спасает нейроны от окислительного стресса и гибели, которые считаются двумя основными признаками болезни Альцгеймера.

Алия Шарафутдинова
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