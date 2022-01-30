Политолог рассказал о провокациях США «на все случаи жизни»

Журналист, политолог Виталий Третьяков в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что США имеют в своем распоряжении различные сценарии провокаций «на все случаи жизни». По его словам, у Вашингтона имеется давно отработанная схема, по который он действует, когда нужно свергнуть правительство в другой стране, либо устроить проблемы там, где нельзя совершить переворот.

«Одно из направлений внешней политики США состоит в том, что если у них не получается свергнуть правительственные режимы в странах, которые им не нравятся, то в случае Китая и России они пытаются устроить хаос на границах этого государства, что они с успехом и делали. Сейчас ставка сделана на замороженный конфликт на Украине, чтобы спровоцировать Россию на ввод войск. И одним из следствий такого решения будет признание Россией независимости ДНР и ЛНР», — заявил Третьяков.

В случае, если Украина предпримет попытку вторгнуться на территорию ДНР и ЛНР, России придется вступиться за жителей республик, отметил политолог. В этом случае ситуация будет преподнесена мировому сообществу, как подтверждение позиции Киева о том, что Москва готовилась напасть, в итоге так и поступив, считает он.

Ранее политический и экономический эксперт Владимир Дебой заявил, что в настоящее время украинцев пугают «вторжением» России, а тем временем переживать нужно как раз не из-за возможного военного противостояния, а из-за дистанционной войны, которую Москва умеет вести очень хорошо.