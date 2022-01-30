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Россиян предупредили о риске функции бесконтактного приема платежей

Angara: функция бесконтактного приема платежей чревата несанкционированным снятием средств

Фото: Pixabay

Компания Angara предупредила россиян о риске функции бесконтактного приема платежей. Технология NFC чревата несанкционированным снятием средств с лежащего в кармане телефона, если он не будет заблокирован, передает РИА Новости.

Менеджер по развитию бизнеса компании Анна Михайлова пояснила, что при потенциальной выгоде существует определенная опасность. Технология NFC, хоть и имеет короткий радиус действия, не блокируется текстилем.

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«А так как теперь для считывания карты не будет требоваться наличия громоздкого терминала, возрастает риск несанкционированного снятия средств с незаблокированного телефона в кармане джинсов или куртки», — добавила эксперт.

По словам Михайловой, в настоящий момент неясно, как будет активироваться подобная функция для физических лиц и каким образом банки смогут бороться с несанкционированными операциями.

Ранее Bloomberg сообщил, что Apple добавит в iPhone функции платежного терминала. Устройство начнет принимать денежные средства от других владельцев смартфонов. Функция будет работать бесшовно, для ее активации не потребуется дополнительного оборудования.

Марина Совина
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