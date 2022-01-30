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Финансист допустил укрепление рубля при двух условиях

Финансист Макаров: повышение ключевой ставки Центробанка вернет рубль к 74-76 за доллар

Фото: Pixabay

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что январь для фондового рынка стал напряженным. Доллар по отношению к рублю с начала 2022 года укрепился на семь процентов и достигал 80 рублей за доллар. Эксперт дал прогноз на курс национальной валюты в интервью «Прайм».

Финансист объяснил, что напряженность на геополитической арене и заявления Запада о новых санкциях «добавили огня» на валютном рынке. «В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля», — объяснил он.

Макаров заявил, что укрепление рубля возможно при двух условиях. По его мнению, для улучшения национальной валюты необходимо, чтобы геополитическая обстановка ослабла. Специалист допустил, что повышение ключевой ставки Центробанка в феврале вернет рубль к 74-76 за доллар.

«В феврале верится, что напряженность спадёт, дипломатия победит, эмоции уйдут и Центральный банк поднимет ключевую ставку, это может позитивно повлиять на российский рубль и даст "топлива" для укрепления до 76-74 рублей за доллар», — заключил эксперт.

Ранее финансист Дмитрий Бабин дал прогноз о судьбе рубля к концу зимы. По его мнению, отечественная валюта недооценена: при актуальной стоимости нефти марки Brent доллар не должен превышать 67 рублей.

Марина Совина
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