Мать разрушила пятилетние отношения дочери с ее возлюбленным и объяснилась

Пользовательница Reddit под ником throwRA78867 пожаловалась на больную мать, которая солгала о ее возлюбленном и в результате разрушила их отношения. По словам девушки, родительница всегда пыталась контролировать ее личную жизнь.

Автор поста рассказала, что несколько месяцев назад рассталась с парнем, с которым встречалась пять лет. Это произошло сразу после того, как во время семейной встречи ее мать заявила о его измене. «Моя мать сказала при мне и всех остальных родственниках, что видела, как мой жених целовался в пабе с другой девушкой, после чего вышел с ней из заведения, и они вместе поехали на машине», — поделилась она.

Когда девушка попросила своего бойфренда объясниться, то он стал утверждать, что это неправда. В результате они сильно поссорились и разорвали отношения. Спустя некоторое время у рассказчицы случился конфликт с матерью. Дочь обвинила родительницу в постоянном вмешательстве ее личную жизнь. Во время ссоры женщина призналась, что выдумала историю с изменой, чтобы показать, что она может контролировать дочь.

После этого девушка съехала от матери и стала жить с подругой. Она попыталась связаться с бывшим женихом и возобновить отношения, но он проигнорировал все ее звонки и сообщения. Вскоре мать позвонила ей и извинилась за произошедшее и попросила, чтобы та вернулась к ней. Женщина объяснила, что поступила так из-за лекарств, которая она принимает от депрессии и шизофрении. «Я не знаю, как мне быть. Я нужна своей матери», — написала авторша поста.

Большинство комментаторов посоветовали девушке не возвращаться в дом к родительнице и прекратить общаться с ней. «Ваша родная мать разрушила ваши отношения без объективной причины. Зачем вы вообще хотите вновь пускать ее в свою жизнь?», «Как бы я поступил на вашем месте? Я бы больше никогда не разговаривал с матерью», — заявили пользователи.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила разобрать старые фотографии и случайно узнала семейную тайну. Девушка увидела снимок со свадьбы отца, но невестой оказалась не ее мать, а ее тетя.