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Евродепутат заподозрила власти Украины в наркомании

Депутат Европарламента Крамон заподозрила власти Украины в употреблении наркотиков

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Депутат Европарламента Виола фон Крамон прокомментировала высказывание главы украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, высмеявшего сообщения о готовящемся российском вторжении. Об этом она написала в своем Twitter.

«Они все там на Украине принимают наркотики? Или что тут вообще происходит?», — задалась вопросом Крамон. Так она оценила заявление киевского политика о том, что «США сеют панику по поводу нападения на Украину». Также Арахамия указал на то, что уже прошли четыре или пять «точных дат» начала возможной агрессии Москвы.

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25 января

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит план молниеносной войны с Украиной. По его словам, на границе с республикой находится 60 российских боевых групп, а наступление Россия начнет именно со столицы Украины — Киева.

При этом на Украине не нашли подтверждений скорому нападению России, рассказал министр обороны Алексей Резников. Он попросил не сеять панику и заявил, что украинские военные знают, как действовать в случае эскалации на границе.

Марина Совина
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