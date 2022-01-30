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Блогерша раскрыла необычный способ заснуть и прославилась

Блогерша Симмонс посоветовала использовать замороженный горох для борьбы с бессонницей
https://vp.rambler.ru/admin/ac/lentaru/records/1887859/attributes

Видео: @heyfrankiesimmons

Блогерша Фрэнки Симмонс (Frankie Simmons) рассказала о необычном способе заснуть за 15 минут и прославилась, советом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, она использует для этого замороженный горошек. «Трюк» связан с блуждающим нервом, который отвечает за регуляцию внутренних органов и играет важную роль в отдыхе. Блогерша часто просыпается среди ночи из-за беспокойства, и ей требуется много времени, чтобы снова заснуть, она перепробовала такие методы, как йога, медитация, глубокое дыхание и выпивка.

Девушка придумала «лайфхак», который помогает ей заснуть за 15 минут. Она прикладывает завернутый в полотенце и холодный компресс к груди, чтобы стимулировать блуждающий нерв, объяснила Симмонс. «Прикладывание холода к нашему блуждающему нерву помогает снять воспаление, стимулирует его и просто помогает ему лучше выполнять свою работу», — отметила она.

По словам девушки, замороженный горох можно поменять на пакет со льдом, холодный душ или купание в ледяной воде.

Ранее студентка факультета психологии объяснила, что перед сном нужно мысленно перечислять не связанные друг с другом слова, например, поставить в один ряд картофель и скрипку.

Алия Шарафутдинова
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