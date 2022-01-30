МИД Украины отреагировал на поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

МИД Украины назвал поручение президента России Владимира Путина о соцвыплатах жителям Донбасса нарушением суверенитета страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины», — отреагировали в МИД.

В комментарии ведомства говорится, что подобные шаги со стороны России не способствуют деэскалации конфликта между странами. МИД Украины потребовал отменить поручение Путина и прекратить провокации.

29 января стало известно, что постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) россияне могут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги». Из поручения Путина следует, что кабмину уже поручено рассмотреть вопрос предоставления россиянам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, возможности подачи заявлений на социальные выплаты. При этом они могут не указывать регистрацию по месту жительства в России.