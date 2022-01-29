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Путин поручил обеспечить право россиянам в ДНР и ЛНР обращаться за соцвыплатами

Поручение Путина: граждане РФ в ДНР и ЛНР смогут обращаться за выплатами через «Госуслуги»

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) россияне могут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги». Об этом следует из поручения президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Уточняется, что кабмину поручено рассмотреть вопрос предоставления россиянам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, возможности подачи заявлений на социальные выплаты через портал государственных и муниципальных услуг. При этом они могут не указывать регистрацию по месту жительства в России.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предупредил, что постоянно проживающие в ДНР и ЛНР россияне могут быть призваны на службу в армию. Он отметил, что граждане могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ.

28 января глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах Киева перебросить три бригады к линии соприкосновения в Донбассе. По его утверждению, Украина готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов.

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Юлия Ямпольская
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