Россиян в ДНР и ЛНР предупредили о призыве в армию

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предупредил, что постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) россияне могут быть призваны на службу в армию. Он заявил об этом ТАСС.

По его словам, граждане при желании могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ.

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал он.

Водолацкий уточнил, что в случае призыва эти граждане будут проходить службу на территории России. По его словам, вопрос обеспечения безопасности и защиты русскоязычного населения является одним из основных на встречах с жителями республик. Он также добавил, что жителей ДНР и ЛНР беспокоит перспектива вторжения Вооруженных сил Украины.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах Киева перебросить три бригады к линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Украина готовит переброску сил, прошедших подготовку у британских инструкторов.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.