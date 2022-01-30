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В России вдвое вырос спрос на продукты

«Известия»: спрос на продукты в 2021 в РФ году вырос вдвое, тенденция сохранится в 2022

Сергей Киселев/ АНГ «Москва»

Спрос на продукты в 2021 году в России вырос вдвое, с 1,7 до 4,1 процента по сравнению с 2020, и обогнал непродуктовые товары. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Особенно выросли продажи овощей, фруктов, готовой еды, в то время как годом ранее под влиянием пандемии коронавируса россияне приобретали еду с длительным сроком годности, например, макароны, крупы и консервы. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связали спрос на свежие продукты с развитием доставки. Ожидается, что в 2022 году тенденция сохранится.

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Исследование также отметило рост спроса на безалкогольные напитки и товары для животных. Продажи блюд быстрого приготовления в натуральном выражении повысились на 10,6 процента, супов — на 9,1, лапши — на 7,3 процента.

Президент АКИТ Артем Соколов объяснил подобную тенденцию максимальным уровнем качества сервиса. Россиянам доступен весь ассортимент готовых блюд кафе и ресторанов, наборы для приготовления еды разных кухонь, что актуально тем, кто работает дома. Клиентам в продуктовом ритейле предоставляется не только привычный, но и уникальный набор продуктов, в частности собственные марки. Также сохраняется качество еды и быстрая доставка.

Ранее сообщалось, что курьеры и сборщики Яндекса смогли увеличить свой доход на 50 процентов в новогодние праздники. Это было связано с растущим спросом на доставку в этот период и введением компанией дополнительных бонусов для партнеров. Помимо дополнительных выплат курьерам стали оставлять больше чаевых.

Марина Совина
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