Оценен уровень защиты от омикрона при ревакцинации «Спутником Лайт»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил уровень защиты от омикрон-штамма коронавируса при ревакцинации «Спутником Лайт». По его словам, в течение трех месяцев он составляет 100 процентов. Слова врача передает ТАСС.

«75 процентов вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100 процентов людей имело вируснейтрализующие антитела», — отметил Гинцбург.

Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказал россиянам, какую вакцину стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Пожилым людям он посоветовал использовать «Спутник V» — выбрать два компонента этой прививки. А остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».