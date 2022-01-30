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Генсек ООН назвал количество убитых талибами сторонников бывшего режима

Генсек ООН Гутерриш: талибы убили более 100 бывших афганских чиновников

Фото: Ali Khara / Reuters

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) убили более 100 бывших афганских чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Совету безопасности (СБ).

В документе отмечается, что с 15 августа Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) получала заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении сторонников бывшего режима, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом.

Гутерриш также рекомендовал СБ одобрить реорганизацию МООНСА для урегулирования ситуации, в том числе создать новое подразделение по наблюдению за соблюдением прав человека.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Ксения Назарова
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