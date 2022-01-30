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Тату-мастер набила необычный рисунок на лбу и объяснила метод его создания

Тату-мастер набила на лбу рисунок в виде серых лучей и рассказала о реакции окружающих

Фото: @moodtoorude

Тату-мастер с никнеймом @moodtoorude самостоятельно набила тату на лбу необычным методом и рассказала о реакции окружающих. Соответствующее видео появились в TikTok.

Речь идет о рисунке в виде серых полупрозрачных линий, напоминающих лучи солнца, которые протягиваются от начала роста волос до бровей женщины.

Мастер решила объяснить концепцию создания рисунка на лице из-за многочисленных вопросов подписчиков: «Я единственный, кто обратил внимание на эти линии?», «Девочка, я думала, ты превращаешься в вампира с морщинами на лбу», «Это не очень понятный рисунок, поэтому все интересуются».

По словам героини материала, она специально создала узор с помощью серых чернил, чтобы добиться «затененного» эффекта.

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«Я профессиональный лицензированный татуировщик со стажем более 11 лет. Я бы не рекомендовала делать тату на собственном лице, если вы не уверены в том, что достигнете желаемого результата», — пояснила она, добавив, что в зависимости от освещения линии на лбу выглядят более насыщенными или блеклыми. Публикация стала вирусной и набрала больше 265 тысяч просмотров.

Ранее в январе нелепое тату на коленях прославило девушку в сети. Она разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок девушка приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.

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Айсель Эюбова
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