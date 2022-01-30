Трамп вновь заявил о своей заслуге в остановке «Северного потока-2»

Экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил о своей заслуге в остановке строительства «Северного потока-2» и подчеркнул в ходе встречи со сторонниками в штате Техас, что именно он разрушил сделку с газопроводом. Его слова приводит ТАСС.

Бывший лидер добавил, что в период его президентства Россия «даже не мечтала» о том, чтобы завершить возведение трубопровода.

«Но у нас были хорошие отношения. И при этом именно я разрушил сделку с газопроводом», — указал Трамп, добавив, что российский лидер Владимир Путин был «не рад этому».

Ранее посол США в Москве Джон Салливан пригрозил России «колоссальными экономическими последствиями» в случае вторжения на Украину. Дипломат заявил, что «меры против "Северного потока-2" станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии».

