Запад пригрозил России принятием мер по «Северному потоку-2»

Посол США в Москве Джон Салливан пригрозил России «колоссальными экономическими последствиями» в случае вторжения на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«В случае вторжения РФ на Украину я бы ожидал, что меры против "Северного потока-2" станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии», — заявил дипломат о возможных мерах Запада против России. Это произошло на онлайн-брифинге в пятницу, 28 января.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ждет полный разрыв отношений с Москвой, в случае введения жестких антироссийских санкций, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT. Он также добавил, что такое развитие событий не входит ни в чьи интересы.

28 января стало известно, что Евросоюз и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций. По информации издания FT, рестрикции коснутся российских проектов-новичков в газовой сфере. Санкции собираются вводить в случае агрессии Москвы против Киева, поставив этим под удар крупных западных игроков рынка.