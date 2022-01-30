В Британии заявили о намерении России вторгнуться на Украину

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия намерена вторгнуться на Украину. Ее слова в воскресенье, 30 января, приводит «Би-би-си» в своем аккаунте в Twitter.

«Существует реальная угроза вторжения, но мы не знаем, что произойдет», — заявила она.

Ранее британский министр обвинила российские власти в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну, подрывающей основы европейской безопасности и угрожающей демократическим властям западных стран.

По словам Трасс, в связи с ситуацией вокруг Украины Лондон расширит санкции против Москвы на следующей неделе.