Глава Минобороны Канады предложила России выбрать между переговорами и санкциями

Министр обороны Канады Анита Ананд предложила России выбрать между переговорами для того, чтобы избежать эскалации ситуации на Украине, и введением санкций в противном случае. Об этом она заявила в эфире телеканала CBC.

«Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями», — отметила глава ведомства.

Ранее Ананд заявила, что канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра. Глава Минобороны не смогла сказать, с чем было связано решение о перемещении войск. Она подчеркнула, что для нее важно сохранять конфиденциальность в этом вопросе.

