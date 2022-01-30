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Глава Минобороны Канады предложила России выбрать между переговорами и санкциями

Глава Минобороны Канады Ананд: у России есть выбор между диалогом по Украине и санкциями
Анита Ананд

Анита Ананд. Фото: Blair Gable / Reuters

Министр обороны Канады Анита Ананд предложила России выбрать между переговорами для того, чтобы избежать эскалации ситуации на Украине, и введением санкций в противном случае. Об этом она заявила в эфире телеканала CBC.

«Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями», — отметила глава ведомства.

Ранее Ананд заявила, что канадские войска на Украине передислоцировали западнее Днепра. Глава Минобороны не смогла сказать, с чем было связано решение о перемещении войск. Она подчеркнула, что для нее важно сохранять конфиденциальность в этом вопросе.

Марина Совина
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