В Армении задержали угрожавшего взорвать посольства России и США мужчину

В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства России и США в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Гражданин был доставлен в отделение 26 января. За день до этого он позвонил в полицию и заявил о своем намерении взорвать диппредставительства двух стран. В настоящее время правоохранители готовят материалы по этому инциденту.

В декабре в Лондоне напали на посольство Белоруссии. «Сначала группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — сообщили в МИД страны.

Часть нападавших задержана дипломатической полицией Лондона. Предполагается, что задержанные входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

