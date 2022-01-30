Политолог назвал Порошенко альтернативой Зеленскому для США

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассматривается США как альтернатива нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, поэтому его держат «в запасе». Об этом российский политолог Андрей Суздальцев рассказал РИА Новости.

По его словам, Порошенко котируется в Вашингтоне, так как считается, что он смог стабилизировать страну в 2014–2015 годах, подписал Минские соглашения и не дал Украине развалиться на квази-государства. Эксперт отметил, что сейчас экс-президент является самой реальной альтернативой Зеленскому и в будущем сможет занять пост главы государства.

При этом Суздальцев подчеркнул, что Зеленский вряд ли начнет какие-либо военные действия против России на Донбассе, а Порошенко может пойти на такой шаг. «То есть он нужен. А на Украине большой дефицит людей, которые могут принимать решения. Считается, что Порошенко — истинный противник и враг России», — объяснил он.

Помимо этого, политолог отметил, что Зеленский совершил ряд ошибок и больше не котируется в США. Он также добавил, что попытки нынешнего президента расправиться с Порошенко вызывают у Штатов недовольство.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило Порошенко в попытке сорвать расследование дела о госизмене. В Госбюро заявили, что огорчены словами адвоката Порошенко о том, что его подзащитный «не будет сотрудничать со следствием».

19 января Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство. Порошенко подозревают в госизмене из-за причастности к закупкам угля с территории самопровозглашенных республик Донбасса во время боевых действий. Экс-президент свою вину отрицает, считая дело политическим заказом.