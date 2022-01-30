Названа отличительная черта омикрон-штамма коронавируса

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов назвал отличительную черту омикрон-штамма коронавируса. По его словам, инфицированный им человек может стать заразным уже через несколько часов. Об этом сообщает ТАСС.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса (...) уже к вечеру», — сказал вирусолог, отметив, что другим штаммам для этого требуется три-четыре дня.

Семенов также подчеркнул, что омикрон быстро выводится из организма. В отличие от остальных вариантов COVID-19, он это делает примерно за неделю.

Ранее профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал, с какими необычными последствиями сталкиваются пациенты, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, после перенесенного омикрона у пациентов может возникнуть аберрантная гиперкоагуляционная реакция, при которой вне зависимости от тяжести заболевания наблюдается сгущение крови.

