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Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса

Лидер ЛДПР Жириновский: Россия уничтожит армию Украины при помощи оружия за полчаса
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса в случае, если она вторгнется в Донбасс. Его слова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» передает URA.RU.

По мнению политика, «через пять минут» после обстрела со стороны украинских военных Россия может нанести по ним такой удар, «чтобы там больше ничего не осталось». «То есть, закончить войну Украины против Донбасса за тридцать минут. При помощи оружия. Такое, которое не ядерное, но оно сверхмощное», — констатировал он, добавив, что несколько его залпов позволяют уничтожить войска и технику в любой точке Украины. «Как это все будет полыхать», — заключил Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что власти России могут решить проблемы с Западом только военным путем. По его мнению, важно уничтожить ядерное оружие западных противников.

Марина Совина
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