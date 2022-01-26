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Жириновский предложил единственный путь для решения проблем России с Западом

Жириновский: власти России могут решить проблемы с Западом только военным путем

Фото: Globallookpress.com

Власти России могут решить проблемы с Западом только военным путем. С таким предложением выступил председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский. Его слова приводятся в Telegram-канале URA.RU.

Он уверен, что сейчас прямое военное столкновение с коллективным Западом является единственно верным решением для России. По словам лидера ЛДПР, важно уничтожить ядерное оружие западных противников.

Жириновский подчеркнул, что следует раз и навсегда прекратить русофобию, предотвратить введение новых западных санкций и распустить все военные блоки типа НАТО.

Ранее лидер ЛДПР отмечал, что люди по всему миру испытывают ненависть к США и любовь к русским, так как Соединенные Штаты пытаются навязать другим странам свою диктатуру. Также политик рассказал, что Вашингтон стремится везде поставить «своих людей», и привел в пример Латинскую Америку, Африку, Азию и Европу. По его мнению, из-за этого в Европе хотят создать собственную армию.

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Анна Щербакова
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