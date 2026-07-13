Самолет НАТО заметили над Рижским заливом

Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry заметили над Рижским заливом

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry кружит над территорией Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По данным собеседника агентства, воздушное судно, находящееся под управлением Нидерландов, совершает полеты по круговому маршруту. Основная часть маршрута проходит над акваторией Рижского залива на высоте около девяти километров. Самолет вылетел с авиабазы в литовском Шяуляе, где в последние месяцы размещаются такие борта.

Источник также отметил, что в минувшие выходные этот же E-3A Sentry выполнял аналогичный полет над территорией Румынии в районе побережья Черного моря. До этого его фиксировали вблизи границ Румынии и Польши с Украиной.

Отмечается, что Boeing E-3A Sentry относится к самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его используют для контроля воздушной обстановки на больших расстояниях, обнаружения самолетов, ракет и других объектов, а также для координации действий авиации. По информации источника ТАСС, установленное на борту оборудование позволяет выявлять и идентифицировать воздушные цели на удалении до 400 километров.

При этом собеседник агентства не уточнил, с какой задачей самолет выполняет нынешний полет над Рижским заливом.

Накануне Boeing E-3A Sentry обнаружили у побережья Черного моря.