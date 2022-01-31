Бывший глава ДНР оценил численность российских защитников Донбасса

Глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД), депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай оценил численность объединения. По его словам, в Союз входят 16 тысяч человек. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Бородай подчеркнул, что он и его окружение готовы отправиться в Донбасс, как только в этом возникнет необходимость. Никаких конкретных сроков или дат он не назвал. По его словам, большая часть добровольцев постоянно проживает на территории ДНР, часть из них прибыла в республику заранее.

«Задача русских патриотов и членов союза — защита русских людей и интересов русского народа и государства. Точка», — заявил депутат и добавил, что у добровольцев есть и второстепенные цели, например, противостояние внешним силам — Украине, НАТО или другим. Добровольческие батальоны Украины экс-глава ДНР при этом назвал внештатными подразделениями НАТО.

При этом не все члены союза единовременно двинутся на помощь республикам Донбасса, уточнил Бородай. Он пояснил, что многие добровольцы постарели, кто-то не в силах принять участие в мобилизации из-за прошлых ранений. Поэтому оценить численность бойцов, готовых принять участие в защите Донбасса, невозможно, считает депутат.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что поставленное западными странами Киеву оружие уже через день-два появляется в Донбассе. Он отметил, что хотел бы спросить у жителей Украины, в курсе ли они того, что купленное на их деньги оружие используется не против «российской агрессии», а чтобы убивать мирных жителей Донбасса.

На протяжении нескольких месяцев страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. В связи с этим Запад подготовил «разрушительные» антироссийские санкции и стал поставлять Киеву вооружение. В Москве при этом подчеркивают, что о войне с Украиной не может быть и речи, а с помощью раздувания истерии Запад хочет провернуть собственные провокации. В ЛНР и ДНР также говорят о возможности войны, однако нападать, по их оценке, собирается Украина.