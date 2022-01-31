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Спорт

Футболист ЦСКА заинтересовал европейский клуб

Швейцарский «Базель» ведет переговоры по переходу Федора Чалова из ЦСКА

Фото: Globallookpress.com

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает Sport24.

«Базель» ведет переговоры с москвичами по переходу 23-летнего форварда. Глава Basel Holding AG (компания, владеющая швейцарской командой — прим. «Ленты.ру») Давид Деген подтвердил, что Чалов действительно может перейти в клуб.

Ранее 31 января о переговорах сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его словам, клубы договариваются об аренде футболиста.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ) Чалов провел 16 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Форвард выступает за основную команду москвичей с 2016 года. Контракт Чалова с ЦСКА истекает летом 2024 года. Стоимость форварда оценивается в 8,5 миллиона евро.

«Базель» на данный момент занимает второе место в чемпионате Швейцарии, сыграв 19 матчей первенства.

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Николай Костюков
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