Футболист ЦСКА заинтересовал европейский клуб

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает Sport24.

«Базель» ведет переговоры с москвичами по переходу 23-летнего форварда. Глава Basel Holding AG (компания, владеющая швейцарской командой — прим. «Ленты.ру») Давид Деген подтвердил, что Чалов действительно может перейти в клуб.

Ранее 31 января о переговорах сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его словам, клубы договариваются об аренде футболиста.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ) Чалов провел 16 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Форвард выступает за основную команду москвичей с 2016 года. Контракт Чалова с ЦСКА истекает летом 2024 года. Стоимость форварда оценивается в 8,5 миллиона евро.

«Базель» на данный момент занимает второе место в чемпионате Швейцарии, сыграв 19 матчей первенства.