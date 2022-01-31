Следящий за перемещениями Маска подросток назвал цену за удаление аккаунта

Владелец страницы @ElonJet в Twitter, посвященной передвижениям частного самолета миллиардера Илона Маска, назвал цену за удаление своего аккаунта. Об этом сообщает портала Protocol.

По данным издания, 19-летний Джек Суини (Jack Sweeney) признался Маску, что зарабатывает на своих аккаунтах около 20 долларов в месяц. Тогда американский предприниматель предложил удалить страницу за 5000 долларов. В ответ подросток запросил у основателя Tesla и SpaceX 50 тысяч долларов. «Это стало бы отличной поддержкой в колледже и, возможно, позволило бы мне купить машину, может быть, даже Model 3 (электрический седан производства компании Tesla — прим. «Ленты. ру»)», — заявил он.

По словам Суини, Маск пообещал подумать об этом. Сам молодой человек признался, что благодаря своим аккаунтам о Маске он приобрел подписчиков в социальных сетях, научился программировать и даже получил работу на неполный рабочий день. Однако самой большой пользой он назвал возможность поговорить со своим кумиром.

Ранее сообщалось, что у Суини есть 14 аналогичных учетных записей для отслеживания полетов таких известных людей, как основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос. Однако аккаунт @ElonJet является самым популярным: на него подписано около 87 тысяч пользователей.