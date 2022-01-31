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Подсчитана стоимость заказа такси в разные дни недели

РБК: самые высокие цены у агрегаторов такси зафиксированы в субботу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники Московской школы управления «Сколково» подсчитали стоимость заказа такси в разные дни недели. Выдержки из их доклада приводит РБК.

По данным авторов, разброс между средней стоимостью поездки в разные дни недели может составлять несколько сотен рублей, в зависимости от агрегатора такси. Сотрудники Московской школы управления «Сколково» сравнивали стоимость поездок по одним и тем же маршрутам с интервалами в 15 минут у трех агрегаторов: «Яндекс.Такси», Uber и «Ситимобила».

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Авторы исследования отмечают, что ценовая политика сервисов строится на совпадении цен, предложенных двум разным сторонам, — водителю и пассажиру. Оба участника поездки могут отклонить предложенный вариант или согласиться на него.

Самые высокие цены у «Ситимобила» были зафиксированы по субботам, самые низкие — по воскресеньям и понедельникам. При этом для компании характерен большой разброс цен даже в течение одного дня, из чего авторы сделали вывод, что она оперативно реагирует на колебания спроса на рынке.

Такая же тенденция наблюдалась и двух других агрегаторов, хотя у них колебания были ниже. «Яндекс.Такси» и Uber принадлежат совместному предприятию «Яндекса» и американского Uber — MLU B.V.

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Платон Щукин
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