Подсчитана стоимость заказа такси в разные дни недели

Сотрудники Московской школы управления «Сколково» подсчитали стоимость заказа такси в разные дни недели. Выдержки из их доклада приводит РБК.

По данным авторов, разброс между средней стоимостью поездки в разные дни недели может составлять несколько сотен рублей, в зависимости от агрегатора такси. Сотрудники Московской школы управления «Сколково» сравнивали стоимость поездок по одним и тем же маршрутам с интервалами в 15 минут у трех агрегаторов: «Яндекс.Такси», Uber и «Ситимобила».

Авторы исследования отмечают, что ценовая политика сервисов строится на совпадении цен, предложенных двум разным сторонам, — водителю и пассажиру. Оба участника поездки могут отклонить предложенный вариант или согласиться на него.

Самые высокие цены у «Ситимобила» были зафиксированы по субботам, самые низкие — по воскресеньям и понедельникам. При этом для компании характерен большой разброс цен даже в течение одного дня, из чего авторы сделали вывод, что она оперативно реагирует на колебания спроса на рынке.

Такая же тенденция наблюдалась и двух других агрегаторов, хотя у них колебания были ниже. «Яндекс.Такси» и Uber принадлежат совместному предприятию «Яндекса» и американского Uber — MLU B.V.