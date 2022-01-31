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В Британии допустили заморозку активов российских компаний

МИД Британии: закон о санкциях против РФ позволит замораживать активы российских компаний
Лиз Трасс

Лиз Трасс . Фото: John Thys / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый законопроект об ужесточении санкционного режима против Москвы позволит замораживать активы российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену», — сказала она.

По ее словам, активы российских компаний в стране будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано.

Ранее Трасс назвала сроки утверждения нового режима санкций против России. По ее словам, он будет утвержден парламентом и готов к применению к 10 февраля. Трасс добавила, что после этого «сможет применять широкий спектр санкций, целью которых может стать любой, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку» России.

Марина Совина
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