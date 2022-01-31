Генетик сравнил Россию с почти победившими COVID-19 странами

В Японии, Австралии и других странах, почти победивших COVID-19, в отличие от России, жители дисциплинированно и серьезно относятся к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал российский ученый, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

По его словам, в России из-за географии и отношения населения к санитарно-эпидемиологическим требованиям волны COVID-19 были более продолжительными, чем в других странах. Также это повлияло на сохранение стабильного уровня заболеваемости после прохождения пиков, который был очень высоким, считает генетик.

«Да, опыт Новой Зеландии, Японии, Австралии или Израиля — стран с дисциплинированным населением и правительством, готовым идти на жесткие меры — показывает, что количество заражений и смертей можно свести к минимуму. Правда, этим странам очевидно помогает их география», — заявил Северинов.

Он подчеркнул, что, благодаря соблюдению мер против распространения коронавируса, смертность в Новой Зеландии стала даже ниже, чем до пандемии. Люди там стали меньше болеть в принципе, а коронавирусная инфекция просто не смогла распространиться в стране, объяснил Северинов.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для окончания пандемии. По его словам, для этого необходимо привить 70 процентов населения в течение шести месяцев.