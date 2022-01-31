Главного тренера «Реала» попросили пройти курсы переподготовки
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросило главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти пройти обязательные тренерские курсы. Об этом сообщает Goal.com
По информации источника, причиной стало истечение срока лицензии 62-летнего итальянца в декабре прошлого года. Чтобы продолжить тренерскую деятельность, Анчелотти необходимо пройти курсы переподготовки и сдать обязательный экзамен. Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация свяжется с УЕФА, чтобы повлиять на ситуацию.
Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. После 22 матчей чемпионата Испании команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Мадридцы также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с французским ПСЖ.
Анчелотти трижды приводил команды к победе в Лиге чемпионов: дважды — итальянский «Милан» и один раз — «Реал». Также он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.