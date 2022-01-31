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Главного тренера «Реала» попросили пройти курсы переподготовки

Goal.com: УЕФА попросил тренера «Реала» Карло Анчелотти пройти курсы и сдать экзамен

Фото: Manu Fernandez / AP

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросило главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти пройти обязательные тренерские курсы. Об этом сообщает Goal.com

По информации источника, причиной стало истечение срока лицензии 62-летнего итальянца в декабре прошлого года. Чтобы продолжить тренерскую деятельность, Анчелотти необходимо пройти курсы переподготовки и сдать обязательный экзамен. Отмечается, что Королевская испанская футбольная федерация свяжется с УЕФА, чтобы повлиять на ситуацию.

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. После 22 матчей чемпионата Испании команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Мадридцы также вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с французским ПСЖ.

Анчелотти трижды приводил команды к победе в Лиге чемпионов: дважды — итальянский «Милан» и один раз — «Реал». Также он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.

Анастасия Борисова
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