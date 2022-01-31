Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО захотело изучить мировой опыт операций по оказанию влияния в Арктике

RT: в НАТО планируют изучить повестку по Арктике, распространяемую разными странами

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) наймет специалистов, чтобы проанализировать попытки государств оказывать влияние в Арктике. Об этом говорится в тендере, с текстом которого ознакомился Russia Today.

Подрядчикам также предстоит изучить официальную риторику и политические ценности, транслируемые государствами-членами Арктического совета, Китаем и НАТО. Помимо этого, специалисты должны будут проанализировать тенденции операций по оказанию влияния в регионе за последние 10 лет, отмечается в документе.

В Центре уточнили, что в отчет также необходимо включить раздел, посвященный подробному анализу дискурса вокруг председательства России в Арктическом совете.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России в Арктике особая миссия, поскольку регион напрямую сопряжен с границами страны. Он отметил, что этот регион является общим достоянием, и напомнил, что в Арктическом совете «действуют не только восемь стран, там еще и международные организации».

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Умер режиссер Виктор Мережко
Спящий в автобусе москвич разозлил пользователей сети
Глава ЛНР рассказал об обученных ЦРУ специалистах по подполью для Украины
Названо число заблокированных Роскомнадзором фейков в интернете
Блогерша показала способ сэкономить место в гардеробе
НАТО захотело изучить мировой опыт операций по оказанию влияния в Арктике
Глава ЛНР рассказал о прибывающих на Украину под видом инструкторов наемниках
Страховщики назвали способ навредить Украине без вторжения России
Тренирующийся каждый день 102-летний мужчина раскрыл секрет своей бодрости
Российский эксперт назвал три анализа для предотвращения долгого коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter