НАТО захотело изучить мировой опыт операций по оказанию влияния в Арктике

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) наймет специалистов, чтобы проанализировать попытки государств оказывать влияние в Арктике. Об этом говорится в тендере, с текстом которого ознакомился Russia Today.

Подрядчикам также предстоит изучить официальную риторику и политические ценности, транслируемые государствами-членами Арктического совета, Китаем и НАТО. Помимо этого, специалисты должны будут проанализировать тенденции операций по оказанию влияния в регионе за последние 10 лет, отмечается в документе.

В Центре уточнили, что в отчет также необходимо включить раздел, посвященный подробному анализу дискурса вокруг председательства России в Арктическом совете.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России в Арктике особая миссия, поскольку регион напрямую сопряжен с границами страны. Он отметил, что этот регион является общим достоянием, и напомнил, что в Арктическом совете «действуют не только восемь стран, там еще и международные организации».