Российского авторитета Армяна обвинили в пропаганде запрещенного в России АУЕ

В Московской области российского уголовника обвинили в пропаганде запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Об этом в понедельник, 31 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 35-летний россиянин, имея статус в криминальной среде, занимался пропагандой идей движения и следил за соблюдением соответствующего жизненного уклада в местах лишения свободы. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. По данным источника в правоохранительных органах, задержанный является смотрящим за СИЗО-11 города Ногинска Максимом Ерофеевым, авторитетом, известным в криминальном мире как Армян.

В рамках расследования уголовного дела в нескольких камерах СИЗО, где содержится обвиняемый, были проведены обыски. Следствие выявило записки и документы, пропагандирующие правила жизни и поведения членов АУЕ. В камере самого Армяна нашли рукописный устав организации. Допрошены свыше 20 свидетелей, проведены очные ставки.

В прокуратуре Московской области «Ленте.ру» сообщили, что поставили на контроль ход расследования уголовного дела.

По предварительным данным следствия, обвиняемый является непосредственным участником движения АУЕ и имеет определенный статус в криминальной среде. Он следит за соблюдением установленного жизненного уклада в местах отбытия наказания.

19 января сообщалось, что два сторонника АУЕ получили шесть и девять лет колонии за похищение и вымогательство 850 тысяч рублей у россиянина.