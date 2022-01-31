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Хлеставшего свидетеля плеткой бывшего следователя МВД отдали под суд

В Сургуте экс-следователя МВД, обвиняемого в краже, отдали под суд за похищение свидетеля

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Сургуте прокуратура отдала под суд местного жителя, который похитил главного свидетеля по своему делу и хлестал плеткой, требуя не давать против него показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Ему предъявлены обвинения по ряду статей: похищение человека с применением насилия, похищение у гражданина личных документов, принуждение к даче ложных показаний и вымогательство с применением насилия.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ранее подсудимый работал следователем в МВД. Расследуя дело о краже, он получил банковскую карту россиянина. Угрозами узнав от нее пароль, он похитил 90 тысяч рублей. Деньги полицейский перечислил себе через карту знакомого.

После этого мужчину уволили из МВД и возбудили на него уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде. «Чтобы приятель, которому он переводил деньги, не сказал лишнего в суде, обвиняемый его похитил, вывез в лес и хлестал плеткой», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».

Испуганный свидетель действительно не пришел на заседание, однако полицейские его нашли. Установив все обстоятельства, они возбудили на бывшего коллегу еще одно уголовное дело.

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Мария Рубникович
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