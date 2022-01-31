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Секонд-хенд продал за бесценок забытую клиенткой сумку Balenciaga

Магазин продал забытую в примерочной сумку Balenciaga стоимостью 58 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Лондонский магазин подержанных вещей RSPCA за бесценок продал сумку люксового бренда Balenciaga, которую одна из покупательниц забыла в примерочной. Соответствующую историю приводит Ham & High.

По информации издания, анонимная женщина оставила в примерочной секонд-хенда небольшую кожаную сумку бордового оттенка на длинном ремешке с позолоченной буквой В по центру. Стоимость аксессуара составляет 564 фунта стерлингов (58,7 тысячи рублей).

Героиня материала подчеркнула, что вернулась в магазин сразу после того, как поняла, что потеряла сумку. Однако сотрудники секонд-хенда объяснили, что продали ее вещь другому клиенту. Женщина отметила, что в сумке лежали ее личные вещи, включая ключи от дома, но продавцы заверили, что аксессуар был пуст.

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«На товаре в магазине должен быть приклеен ценник, как они могли продать мою сумку? Более того, это дизайнерская вещь! Я сказала им, что в ней лежали мои вещи, но они ответили, что там ничего не было, при этом они отказываются смотреть запись с камер видеонаблюдения!» — посетовала героиня материала.

Представитель RSPCA не раскрывает точную стоимость, за которую была продана сумка. Магазин обратился к покупателю, который приобрел аксессуар, с просьбой вернуть его владельцу. Помимо этого, полиция Англии начала расследование по делу о краже.

Ранее в январе девушка раскрыла способ купить одежду люксовых брендов за бесценок. 24-летняя Бекки Хьюз из Вулверхэмптона полностью отказалась от быстрой моды и начала покупать одежду исключительно в благотворительных магазинах и секонд-хендах. По словам героини материала, благодаря новому подходу к шопингу, за четыре года ей удалось сэкономить больше трех тысяч фунтов стерлингов (примерно 300 тысяч рублей).

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Таисия Косинцева
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