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Бали смягчил ограничения для туристов

Индонезия сократила срок карантина для привитых туристов с семи до пяти дней

Фото: Globallookpress.com

Власти Индонезии смягчили ограничения для иностранных туристов, сократив срок обязательного карантина по прибытии с семи до пяти дней. Об этом сообщает CNN Indonesia.

Как заявил координатор мер контроля распространения коронавирусной инфекции по Яве и Бали Лухут Бинсар, новые правила касаются полностью привитых путешественников. Уточняется, что срок изоляции сокращается в связи с тем, что инкубационный период штамма омикрон составляет около трех дней — именно этот вариант коронавируса преобладает в странах, откуда прилетают в Индонезию туристы.

По словам Бинсара, послабление распространяется в том числе на популярный у путешественников остров Бали — с февраля на курорте начинается новая фаза восстановления международного туризма.

Ранее в декабре сообщалось о резком сокращении турпотока на Бали из-за пандемии COVID-19. За девять месяцев 2021 года остров посетило лишь 43 иностранных путешественника, по сравнению с 6,3 миллионами за тот же период 2019 года.

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Мария Гейн
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