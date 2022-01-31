В Белом доме назвали дату предстоящих переговоров Блинкена и Лаврова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату предстоящих переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, дипломаты проведут телефонный разговор 1 февраля. «Госсекретарь США завтра проведет разговор с главой МИД России Лавровым. Этот разговор станет следующим шагом в рамках наших дипломатических усилий и контактов (по кризису вокруг Украины — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнула Псаки.

21 февраля в Женеве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от него каких-либо прорывов в нынешних отношениях России и США. Блинкен заявил, что Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы против Украины. При этом, по его словам, американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов.