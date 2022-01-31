Джонсон рассказал о деталях будущего разговора с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным деэскалацию напряженности между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

«Я собираюсь сказать президенту Путину [по телефону], что нам всем необходимо отойти от края [войны]. Я думаю, что России нужно отойти от края. Любое вторжение на Украину, за пределы территорий, которые Россия уже захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России», — рассказал премьер во время встречи с журналистами, комментируя детали будущего разговора.

29 января пресс-служба главы правительства Британии сообщила о намерении глав государств провести телефонные переговоры «в ближайшие дни».

По данным ТАСС, помимо телефонного разговора с Путиным, Джонсон планирует «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Информированный источник в правительственных кругах Британии сообщил, что речь идет о Восточной Европе. Однако он не уточнил, какую именно страну намерен посетить премьер.