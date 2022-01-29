Джонсон проведет телефонные переговоры с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства, ее цитирует РИА Новости.

В ходе беседы Джонсон «намерен форсировать дипломатические усилия, а также усилит политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе».

Он [Джонсон] повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе Пресс-служба главы британского правительства

По данным ТАСС, помимо телефонного разговора с Путиным, премьер Британии планирует «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Информированный источник в правительственных кругах Великобритании сообщил, что речь идет о Восточной Европе. Однако он не уточнил, какую именно страну намерен посетить Джонсон.

Санкции Британии против России

МИД Британии собирается в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины. По данным источника в правительственных кругах государства, Форин-оффис объявит в парламенте об ужесточении санкционного режима, «чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России».

28 января издание Financial Times сообщало, что Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет санкций в отношении России. Отмечалось, что рестрикции коснутся российских проектов-новичков в газовой сфере.

Авторы статьи подчеркнули, что санкции будут введены в случае агрессии России против Украины. Под удар поставлены крупные западные игроки рынка, включая BP, Total и Shell. В настоящий момент у них есть возможность инвестировать в газовый сектор России, однако при введении ограничений они не смогут продолжать финансирование или передавать технологии для непосредственной разработки связанных с российской стороной объектов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс также заявила о том, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России.

Последствия санкций для Британии

Источники в кабмине королевства в беседе с газетой Times рассказали об опасениях британской стороны. По их данным, власти испугались, что применение жестких экономических антироссийских санкций может спровоцировать Москву на ответные меры, которые коснутся сокращения поставок газа в Европу.

Такие действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы. При этом сама Британия, по словам собеседников издания, пострадает не только из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь три процента, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье.

На данный момент почти половина газа, которая попадает на рынок Великобритании, добывается на британском шельфе Северного моря. Самый крупный экспортер голубого топлива в страну — Норвегия, а немного больше 15 процентов импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар, Соединенные Штаты и Россия.

«Агрессия России»

Заявления о введении санкций делаются на фоне новостей о якобы планируемом вторжении России на Украину, в подготовке которого Москву обвиняют на протяжении нескольких месяцев.

Западом были анонсированы самые масштабные санкции в отношении Москвы, среди которых отключение страны от системы SWIFT и другие жесткие экономические запреты. Ограничения пообещали применить в случае российской агрессии на востоке Украины.

Тем временем в России эти обвинения отрицают и считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между Москвой и Киевом.

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев подчеркнул, что западные кураторы Украины придерживаются другой точки зрения.

Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир Алексей Зайцев Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России

Представитель МИД добавил, что западные государства делают все, чтобы указанный сценарий воплотился в жизнь.