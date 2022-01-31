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Кладоискатель нашел «волшебное» средневековое украшение за 520 тысяч рублей

Кладоискатель наткнулся на средневековую брошь с «волшебной» надписью

Фото: Globallookpress.com

Британский кладоискатель-любитель нашел средневековое украшение, которому приписывали волшебные свойства. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний Уильям Нордхофф наткнулся на древнюю брошь, когда прочесывал с металлоискателем поле в графстве Уилтшир. «Я сразу понял, что мне попалось что-то особенное, потому что я видел множество таких брошек, но никогда на них не было столько надписей», — утверждает он.

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Брошь весит 5,77 грамма и имеет форму четырехгранного кольца диаметром 24 миллиметра. Все грани покрывают фрагменты молитвы на латыни, причем к одному из них приписаны четыре еврейские буквы, призванные защитить владельца украшения от лихорадки. По экспертной оценке, брошь была изготовлена между 1150 и 1360 годами. Ожидается, что на аукционе ее стоимость достигнет пяти тысяч фунтов стерлингов (521 тысяча рублей).

Ранее сообщалось, что австралийский кладоискатель Ли Уэббер отыскал в амстердамском канале похищенный сейф с коллекционными монетами. Судя по надписи Hortus Bonaticus 1682-1982 Amsterdam, это были памятные монеты, выпущенные к юбилею амстердамского ботанического сада.

Олег Парамонов
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