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Россияне начали массово закупаться бытовой техникой

«Известия»: спрос на стиральные машины в России вырос в пять раз

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские покупатели начали массово скупать крупную и мелкую бытовую технику. Об этом пишут «Известия».

В частности, представитель «AliExpress Россия» указал, что спрос в некоторых категориях в первые недели января вырос в четыре-пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольшим спросом пользуются стиральные машины, холодильники, электрические духовые шкафы и посудомоечные машины.

Другие маркетплейсы и интернет-магазины также сообщают о росте продаж на сотни процентов. По мнению участников рынка, такой ажиотаж связан с обострением пандемии коронавируса: россияне стремятся обустроить быт, если придется сидеть дома. Также на покупки повлияла отмена многих развлечений, в том числе путешествий, и как следствие, появление лишних денег.

Ранее в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна в стране из-за омикрона. По его словам, несмотря на рост общего числа заражений, количество госпитализаций не увеличивается, что говорит о том, что в большинстве случаев данный штамм коронавируса переносится в легкой форме.

Марина Совина
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